إنفينيتي تنافس AMG و BMW M بطراز جديد | تفاصيل

كشفت شركة إنفينيتي عن طراز جديد عالي الأداء، قادرة على منافسة بي إم دبليو ومرسيدس بنز، كما ان إنفينيتي سبق أن جربت سيارات عالية الأداء من ضمنها سيارة إنفينيتي Q60 IPL .

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M

مع أن سيارة إنفينيتي Q60 IPL لم تضاهي أداء بي إم دبليو إم أو مرسيدس-AMG، إلا أن شعار IPL منح Q60 لمسه من الأناقة، وذلك أضاف المزيد من القوة والتصميم الجريء، والآن إنفينيتي مستعدة لأخذ الأداء على محمل الجد.

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M

تصريح رئيس تخطيط المنتجات في نيسان

ومن جانبه أوضح بونز بانديكوثيرا رئيس تخطيط المنتجات في نيسان أمريكا، قائلا " أن الشركة تنوي بناء سيارة أداء حقيقي، سيارة تضاهي سيارات بي إم دبليو إم ومرسيدس-AMG، وهذا يعني قوة أكبر بكثير مما كان يقدمه شعار IPL السابق لإنفينيتي، ويريد العملاء أداء فائق لكنهم لا يريدون التنازل عن الفخامة والهدوء والتصميم الرائع" .

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M

وتباع كريستيان مونييه رئيس مجلس إدارة نيسان أمريكا، أيضا قائلا " الأمر يتعلق بخلق هالة من التميز ، وشيء يطمح إليه الناس، وأنت تريد الحصول على منتج هو الأفضل في فئته، وخاصة في فئة السيارات الفاخرة."

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M

سيارة إنفينيتي القادمة

وجدير بالذكر ان إنفينيتي أكدت أن هناك سيارة سيدان قادمة بناقل حركة يدوية عالية الأداء، ومن المرجح أن تكون Q50 التالية في الطريق.

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M

وتخطط الشركة لتوسيع خط إنتاجها الجديد عالي الأداء ليشمل سيارات الدفع الرباعي مثل QX65 وQX80، وفي معرض SEMA كشفت إنفينيتي عن سيارة QX80 تجريبية مزودة بمحرك GT-R.

تاريخ شركة إنفينيتي في صناعة السيارات

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M

تأسست إنفينيتي في عام 1989 كقسم سيارات فاخرة لشركة نيسان اليابانية، وبدأت رحلتها في أمريكا الشمالية بموديلاتها من ضمنها Q45 و M30، مركزة على تقديم تجربة قيادة فاخرة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة و التصميم الأنيق، لتنمو وتنتشر عالمياً كعلامة تجارية تركز على الأداء والابتكار في سوق السيارات الفاخرة.