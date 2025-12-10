قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ جنوب سيناء يبحث تحديث مُخطط مدينة الطور لتحويلها لقطب تنموي وسياحي |صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق
القصة الكاملة لشاب هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل في سوهاج
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات باكستانية تحمل 100 طن للفلسطينيين بغزة
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M بطراز جديد | تفاصيل

إنفينيتي تنافس AMG و BMW M
إنفينيتي تنافس AMG و BMW M
إبراهيم القادري

كشفت شركة إنفينيتي عن طراز جديد عالي الأداء، قادرة على منافسة بي إم دبليو ومرسيدس بنز، كما ان إنفينيتي سبق أن جربت سيارات عالية الأداء من ضمنها سيارة إنفينيتي Q60 IPL .

إنفينيتي تنافس  AMG و BMW M

مع أن سيارة إنفينيتي Q60 IPL لم تضاهي أداء بي إم دبليو إم أو مرسيدس-AMG، إلا أن شعار IPL منح Q60 لمسه من الأناقة، وذلك أضاف المزيد من القوة والتصميم الجريء، والآن إنفينيتي مستعدة لأخذ الأداء على محمل الجد.

إنفينيتي تنافس  AMG و BMW M

تصريح رئيس تخطيط المنتجات في نيسان

ومن جانبه أوضح بونز بانديكوثيرا رئيس تخطيط المنتجات في نيسان أمريكا، قائلا " أن الشركة تنوي بناء سيارة أداء حقيقي، سيارة تضاهي سيارات بي إم دبليو إم ومرسيدس-AMG، وهذا يعني قوة أكبر بكثير مما كان يقدمه شعار IPL السابق لإنفينيتي، ويريد العملاء أداء فائق لكنهم لا يريدون التنازل عن الفخامة والهدوء والتصميم الرائع" .

إنفينيتي تنافس  AMG و BMW M

وتباع كريستيان مونييه رئيس مجلس إدارة نيسان أمريكا، أيضا قائلا " الأمر يتعلق بخلق هالة من التميز ، وشيء يطمح إليه الناس، وأنت تريد الحصول على منتج هو الأفضل في فئته، وخاصة في فئة السيارات الفاخرة."

إنفينيتي تنافس  AMG و BMW M

سيارة إنفينيتي القادمة

وجدير بالذكر ان إنفينيتي أكدت أن هناك سيارة سيدان قادمة بناقل حركة يدوية عالية الأداء، ومن المرجح أن تكون Q50 التالية في الطريق.

إنفينيتي تنافس  AMG و BMW M

وتخطط الشركة لتوسيع خط إنتاجها الجديد عالي الأداء ليشمل سيارات الدفع الرباعي مثل QX65 وQX80، وفي معرض SEMA كشفت إنفينيتي عن سيارة QX80 تجريبية مزودة بمحرك GT-R.

تاريخ شركة إنفينيتي في صناعة السيارات

إنفينيتي تنافس  AMG و BMW M

تأسست إنفينيتي في عام 1989 كقسم سيارات فاخرة لشركة نيسان اليابانية، وبدأت رحلتها في أمريكا الشمالية بموديلاتها من ضمنها Q45 و M30، مركزة على تقديم تجربة قيادة فاخرة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة و التصميم الأنيق، لتنمو وتنتشر عالمياً كعلامة تجارية تركز على الأداء والابتكار في سوق السيارات الفاخرة. 

شركة إنفينيتي إنفينيتي Q60 IPL رئيس تخطيط المنتجات في نيسان بونز بانديكوثيرا رئيس مجلس إدارة نيسان تاريخ شركة إنفينيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

تعبيرية

ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

ترشيحاتنا

أرشيفيه

اغلاق صناديق الاقتراع في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الدكتورة ياسمين فؤاد

القومي للمرأة يهنئ ياسمين فؤاد لفوزها بجائزة صندوق نوبل للاستدامة

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

بالصور

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد