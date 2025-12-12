قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك
المراقبة الجوية في مرمى الاتهام.. "أجواء أوروبا الموحدة" تفشل في مواجهة تأخيرات الطيران 2025
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
العاصفة القاتـ لة تودي بحياة 7 فلسطينيين وتكشف هشاشة مأوى النازحين في غزة ​
هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-12-2025
الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
تحذير الأرصاد: أمطار متوقعة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث يحرص المستهلكون على متابعة حركة الذهب وأسعار البيع والشراء يوميًا. 

وفيما يلي استعراض لأسعار أعيرة الذهب كما وردت اليوم في الأسواق المحلية، دون إضافة مصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم 

عيار 24: سعر البيع 6495 جنيها – سعر الشراء 6475 جنيها.

عيار 22: سعر البيع 5955 جنيها – سعر الشراء 5935 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

عيار 21: سعر البيع 5685 جنيها – سعر الشراء 5665 جنيها.

عيار 18: سعر البيع 4875 جنيها – سعر الشراء 4855 جنيها.

عيار 14: سعر البيع 3790 جنيها – سعر الشراء 3775 جنيها.

عيار 12: سعر البيع 3250 جنيها – سعر الشراء 3235 جنيها.

الأونصة: سعر البيع 202085 جنيها – سعر الشراء 201375 جنيها.

الجنيه الذهب: سعر البيع 45480 جنيها – سعر الشراء 45320 جنيها.

الأونصة بالدولار: 4282.40 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة الذهب الخالص، سعر بيع بلغ 6495 جنيها داخل محلات الصاغة، بينما استقر سعر الشراء عند 6475 جنيها. ويعد هذا العيار من الأكثر طلبًا لدى المستثمرين نظرًا لنقائه المرتفع.

وبالنسبة لعيار 22، فقد بلغ سعر البيع 5955 جنيها، وسجل سعر الشراء 5935 جنيها، ويُعد من الأعيرة المنتشرة في بعض المحافظات، خاصة بين من يفضلون عيارًا قريبًا من النقاء الكامل بسعر أقل من عيار 24.

أما العيار الأكثر رواجًا في السوق المصري، وهو عيار 21، فقد جاء بسعر بيع 5685 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 5665 جنيها، ويستحوذ هذا العيار على النسبة الأكبر من المبيعات اليومية داخل محلات الذهب.

وسجل عيار 18 سعر بيع 4875 جنيه وسعر شراء 4855 جنيه، ويتميز بإقبال شريحة كبيرة من الشباب عليه نظرًا لتصاميمه المنتشرة في المشغولات الحديثة.

وجاء عيار 14 بسعر بيع 3790 جنيها وسعر شراء 3775 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 12 نحو 3250 جنيها للبيع و3235 جنيها للشراء، وهما من الأعيرة الأقل تداولًا في السوق المحلية.

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة داخل السوق المصرية سعر بيع 202085 جنيها وسعر شراء 201375 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 45480 جنيها للبيع و45320 جنيها للشراء.

وعالميًا، بلغ سعر الأونصة 4282.40 دولار اليوم، وفق آخر البيانات المتاحة.

