رياضة

كأس القارات الثلاث.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وفلامنجو

بيراميدز
بيراميدز
يسري غازي

عقد اليوم، باستاد أحمد بن علي المونديالي، الاجتماع الفني لمباراة نادي بيراميدز المصري ونظيره فلامنجو البرازيلي في إطار بطولة كأس القارات للأندية والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، بينما سيظهر حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها الأول والثاني، سيتم اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، وفي حال استمر التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بكأس التحدي والمتأهل لنهائي كأس القارات للأندية.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لخوض المباراة النهائية لكأس القارات ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر الجاري.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر مدير الفريق واللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

بيراميدز فلامنجو كأس القارات الثلاث كأس الإنتر كونتيننتال عبدالرحمن الجاسم

