مجدي أحمد علي: استعد لتقديم فيلم سينمائي عن سعاد حسني

كشف المخرج الكبير مجدي أحمد علي عن استعداده لتقديم عمل سينمائي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقال مجدي أحمد علي في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامية أميرة بدر: لدي معلومات وتصور عن ما حدث للفنانة سعاد حسني ولكن لا اسطيع كشفها حتي لا أحرق احداث فيلمي، وقد حصلت علي معلومات عديدة من شقيقتها جنجاه، وسمير صبري وعدد من المقربين.

وكان آخر أعمال مجدي أحمد علي هو فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة