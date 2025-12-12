آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال نهاية تعاملات الأسبوع، وفق آخر تحديثات معلنة على شاشات التداول.

أسعار بيع وشراء الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء 47.500

سعر البيع 47.534

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 47.500

سعر البيع 47.600

المصرف المتحد

سعر الشراء 47.500

سعر البيع 47.600

كريدي أجريكول

سعر الشراء 47.500

سعر البيع 47.600

بنك قناة السويس

سعر الشراء 47.500

سعر البيع 47.600

بنك مصر

سعر الشراء 47.490

سعر البيع 47.590

QNB الأهلي

سعر الشراء 47.490

سعر البيع 47.590

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 47.490

سعر البيع 47.590

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء 47.490

سعر البيع 47.590

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء 47.490

سعر البيع 47.590

اتش إس بي سي HSBC

سعر الشراء 47.490

سعر البيع 47.590

بنك الإسكندرية

سعر الشراء 47.490

سعر البيع 47.590

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

سعر الشراء 47.480

سعر البيع 47.580

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء 47.480

سعر البيع 47.580

البنك المركزي المصري

سعر الشراء 47.465

سعر البيع 47.602

بنك البركة

سعر الشراء 47.460

سعر البيع 47.560

بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء 47.460

سعر البيع 47.560