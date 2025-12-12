قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال نهاية تعاملات الأسبوع، وفق آخر تحديثات معلنة على شاشات التداول. 

أسعار بيع وشراء الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.534

البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600

المصرف المتحد
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600

كريدي أجريكول
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600

بنك قناة السويس
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600

بنك مصر
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590

QNB الأهلي
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590

البنك الأهلي المصري
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590

البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590

المصرف العربي الدولي
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590

اتش إس بي سي HSBC
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590

بنك الإسكندرية
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
سعر الشراء 47.480
سعر البيع 47.580

البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء 47.480
سعر البيع 47.580

البنك المركزي المصري
سعر الشراء 47.465
سعر البيع 47.602

بنك البركة
سعر الشراء 47.460
سعر البيع 47.560

بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء 47.460
سعر البيع 47.560

أسعار بيع وشراء الدولار البنك المصري الخليجي المصرف المتحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

الخط الرابع للمترو

تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ترشيحاتنا

ارني سلوت

سلوت يكشف كواليس استبعاد صلاح أمام إنتر ويحدد موقفه من برايتون

محمود حمدي الونش

الزمالك يستعيد الونش في التشكيل الأساسي لمواجهة حرس الحدود

محمود بنتايك

قبل انتهاء المهلة بثلاثة أيام.. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة بنتايج

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد