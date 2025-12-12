آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال نهاية تعاملات الأسبوع، وفق آخر تحديثات معلنة على شاشات التداول.
أسعار بيع وشراء الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.534
البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600
المصرف المتحد
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600
كريدي أجريكول
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600
بنك قناة السويس
سعر الشراء 47.500
سعر البيع 47.600
بنك مصر
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590
QNB الأهلي
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590
المصرف العربي الدولي
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590
اتش إس بي سي HSBC
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590
بنك الإسكندرية
سعر الشراء 47.490
سعر البيع 47.590
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
سعر الشراء 47.480
سعر البيع 47.580
البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء 47.480
سعر البيع 47.580
البنك المركزي المصري
سعر الشراء 47.465
سعر البيع 47.602
بنك البركة
سعر الشراء 47.460
سعر البيع 47.560
بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء 47.460
سعر البيع 47.560