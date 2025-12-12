قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا

وحدة السلمنية
وحدة السلمنية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 7 ملايين و849 ألفًا و897 خدمة طبية لأهالي القليوبية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 2 مليون و774 ألفًا و571 خدمة شملت الطوارئ، العيادات الخارجية، الرعايات المركزة، الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب 78 ألفًا و514 خدمة عبر 38 عيادة مسائية، و13 ألفًا و837 خدمة تشخيص عن بُعد في 5 مستشفيات، و55 ألفًا و127 خدمة من خلال 75 قافلة طبية استهدفت المناطق النائية.

وفي إطار التطوير، تم رفع كفاءة أقسام طبية في 8 مستشفيات، وإدخال تخصصات جديدة بمستشفى القناطر الخيرية، وتفعيل جراحات التجميل والمخ والأعصاب والمناظير بشبين القناطر، وزيادة أسرة الرعايات ببهتيم، وإنشاء وحدة مناظير بحميات بنها، مع التطوير الشامل لطوخ المركزي وتفعيل عيادتي النفسية والإدمان وجراحات التجميل بمستشفى أبو النجا.

تقديم 5 ملايين و75 ألفًا و326 خدمة

أما على مستوى الرعاية الأولية فقد تم تقديم 5 ملايين و75 ألفًا و326 خدمة، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، وتفعيل عيادات الدعم النفسي بـ12 منشأة، واستلام 9 منشآت ضمن «حياة كريمة» وتشغيل 7 وحدات من أصل 25، مع تشغيل مكتب صحة المختار ومركز طبي قليوب على مدار 24 ساعة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الوزارة بالقليوبية، تنفيذ 2906 دورات تدريبية تخصصية بالمستشفيات و2624 دورة وورشة عمل بالإدارات الصحية لمواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب المرور الرقابي على 7571 منشأة طبية خاصة و7802 منشأة غذائية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

الصحة خدمة طبية محافظة القليوبية رؤية مصر 2030 مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان

