أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

الذهب والدولار

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم





سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6428 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5625 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4821 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 45000 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.58 جنيه للبيع و 47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.75 جنيه للبيع 55.62 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.50 جنيه للبيع، 63.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.68 جنيه للبيع، 12.65 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.95 جنيه للبيع، و 12.92 جنيه للشراء.



كما أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر لم تتأثر بأي عواصف خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العواصف التي حدثت بقبرص واليونان « بايرون » لن يكون لها تأثير على مصر.



وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن تلك العاصفة كانت منذ 4 أيام، وأن سرعات الرياح وصلت إلى 80 كليو، وأن تلك المنخفض ضربت بعض المناطق بالشرق الأوسط لكن مصر لن يكون بها شئ.

الأمطار تأخرت



ولفت إلى أن الأمطار تأخرت عن المتوقع بشمال البلاد، وأن البلاد في نهاية الخريف، وأن الأمطار لم تكن مرتفعة مثل السنوات الماضية، وأن الفترة المقبلة ستخفض السحب، والأمطار.

حالة الطقس .. مناطق الأمطار اليوم الجمعة



كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البحر المتوسط والبحر الأحمر يشهدان حالة بحر معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.75 و2.5 متر.

حول تفاصيل الظواهر الجوية حسب المناطق:

تشهد مناطق القاهرة الكبرى، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة، مع رياح معتدلة (28 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، وتكون درجة الحرارة اليوم المتوقعة، تكون العظمى 20 – الصغرى 13.

وعلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، يشهد فرص أمطار متوسطة، والرياح معتدلة (28 كم/س) تنشط أحيانًا، ويكون الطقس غائم جزئيًا هناك، فيما تسجل درجة الحرارة: العظمى 19 – الصغرى 12.

أما جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، مع رياح معتدلة (26 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، ودرجة الحرارة: العظمى 19 – الصغرى 12.

درجات الحرارة اليوم وحالة الأجواء

على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، تكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس، مع رياح معتدلة (28 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، ودرجة الحرارة اليوم: العظمى 23 – الصغرى 15.

أما مناطق شمال الصعيد، لا توجد فرص للأمطار، مع رياح معتدلة (24 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، ودرجة الحرارة: العظمى 21 – الصغرى 8.

بينما جنوب الصعيد، يكون الطقس اليوم مشمس إلى غائم جزئيًا، مع رياح معتدلة (28 كم/س)، درجة الحرارة: العظمى 22 – الصغرى 10.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر على الطرق خلال فترات تكون الشبورة، والالتزام بالقيادة الآمنة.