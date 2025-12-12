قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ومع تغيرات الأسواق وتقلبات العملات.

يبقى الذهب عنصرا ثابتا يجذب المستثمرين ويدعم احتياطيات الدول، نظرا لندرته واستقراره النسبي بالمقارنة مع الأصول الأخرى، ولا يزال الذهب حتى اليوم يشكل أداة رئيسية لحماية الثروات، سواء في شكل سبائك أو مشغولات أو استثمارات مالية مرتبطة به.
 


أسعار الذهب 

 

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6428 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5625 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4821 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 45000 جنيه.

 

الجنيه الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 18

