سعر الذهب اليوم 12-12-2025

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير

استقرار المعدن الأصفر

وأظهرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم ثباتا دون تغيير بعد زيادة سجلها المعدن الأصفر على مستوي الأعيرة الذهبية

تحرك الذهب

وصعد الذهب في تعاملات مساء أمس الخميس مقدار 66 جنيه في المتوسط ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها مطلع الأسبوع الجاري

تذبذب دوري

خلال الأسابيع الماضية تعرض الذهب لتراجع بقيمة بلغت 550 جنيه في المتوسط تاركا بذلك حالة من التذبذب في المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5635 جنيه للبيع و 5660 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6440 جنيه للبيع و 6468 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5635 جنيه للبيع و 5660 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4830 جنييه للبيع و 4851 جنيه للشراء

سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3756 جنيه للبيع و 3773 جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4257 دولار للبيع و 4258 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.08 ألف جنيه للبيع و 45.28 ألف جنيه للشراء