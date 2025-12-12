سعر الذهب اليوم 12-12-2025

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير
استقرار المعدن الأصفر
وأظهرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم ثباتا دون تغيير بعد زيادة سجلها المعدن الأصفر على مستوي الأعيرة الذهبية
تحرك الذهب
وصعد الذهب في تعاملات مساء أمس الخميس مقدار 66 جنيه في المتوسط ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها مطلع الأسبوع الجاري
تذبذب دوري
خلال الأسابيع الماضية تعرض الذهب لتراجع بقيمة بلغت 550 جنيه في المتوسط تاركا بذلك حالة من التذبذب في المعدن الأصفر.
آخر تحديث لسعر الذهب
وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5635 جنيه للبيع و 5660 جنيه للشراء
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6440 جنيه للبيع و 6468 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5635 جنيه للبيع و 5660 جنيه للشراء
سعر عيار 18اليوم
سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4830 جنييه للبيع و 4851 جنيه للشراء
سعر عيار 14اليوم
وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3756 جنيه للبيع و 3773 جنيه للشراء
سعر أوقية اليوم
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4257 دولار للبيع و 4258 دولار للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 45.08 ألف جنيه للبيع و 45.28 ألف جنيه للشراء