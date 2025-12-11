قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا

منتخب إيران
يسري غازي

يواجه نجم منتخب إيران مهدي تارمي شبح الإقصاء من المشاركة ضمن صفوف منتخب بلاده فى بطولة كاس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مهدى تارمي نجم منتخب إيران مهدد من عدم المشاركة ضمن منتخب بلاده فى بطولة كاس العالم 2026 بأمريكا.

ويشارك منتخب إيران ضمن  المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 التي تضم أيضا منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأفادت الصحيفة العبرية أن مهدى تارمي يعمل لدي الحرس الثوري الإيراني الذى تم إدراجه من جانب أمريكا ضمن الجماعات الإرهابية مشيرة إلي أن نجم منتخب إيران تتزايد فرصة إقصاؤه من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

شهدت قرعة كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مجموعات تضم منتخبات قوية ستواجه بعضها في مباريات مهمة، ومنها مباريات منتحب مصر ضمن المجموعة السابعة.

وجاءت قرعة كأس العالم، خلال حفل مركز «كينيدي» في حدث رياضي عالمي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مواعيد مباريات منتخب مصر:

الجولة الأولى: مصر - بلجيكا ( 15يونيو 2026)

الجولة الثانية: مصر - نيوزيلندا (21 يونيو 2026)

الجولة الثالثة: مصر - إيران (26 يونيو 2026)

نتيجة قرعة كأس العالم 2025

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية – (الفائز من الدنمارك ومقدونيا الشمالية والتشيك وأيرلندا)

المجموعة الثانية: كندا –  (الفائز من إيطاليا وإيرلندا الشمالية وويلز والبوسنة والهرسك)  قطر - سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب - هايتي – اسكتلندا.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية –  باراجوي - أستراليا – (الفائز من تركيا ورومانيا وكوسوفو وسلوفاكيا).

المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - كوت ديفوار - الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان - (الفائز من أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا) - تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا -  مصر - إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر- السعودية - أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – الفائز من (العراق - بولوفيا- سورينام) - النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر - النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – (الفائز من كاليدونا وجامايكا والكونغو الديمقراطية) - أوزبكستان - كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا – كرواتيا – غانا - بنما.

مصر وإيران منتخب إيران منتخب مصر كأس العالم الحرس الثوري

القرنبيط
