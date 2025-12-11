قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل

محور يوليو
محور يوليو
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال التطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بداية من تقاطع المحور المركزي الموازي مع طريق امتداد محور 26 يوليو ولمسافة 300 متر، مما يستلزم إجراء الغلق الكلي للمحور المركزي الموازي بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة شهر كامل اعتبارًا من يوم السبت الموافق  ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥  وحتى صباح يوم الأحد الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٦ على أن تُنفَّذ الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:
حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور ٢٦ يوليو والراغبة في السير باتجاه المحور المركزي الموازي، تستكمل السير بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، ثم الدخول يمينًا إلى طريق المحور المركزي، ثم الدخول يمينًا إلى الشارع الخلفي لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي ومناطق الحي السابع والثامن وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.


كما توضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.

محور يوليو محافظة الجيزة اخبار الجيزة

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

جهاز

هل أصبح الانتقال من دفتر المدرسة إلى الشاشة الذكية خطوة طبيعية نحو جيل أكثر إنتاجية؟

قابلة للطى

كيف أعادت الهواتف القابلة للطي تشكيل علاقة المستخدم مع الشاشة؟

روتر

إطلاق راوتر جديد بتصميم فني مستوحى من الحمم البركانية

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

