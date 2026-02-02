قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي: حمزة عبدالكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضمه لبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن موقف نجم برشلونة اللاعب حمزة عبد الكريم داخل منتخب مصر.

حمزة عبد الكريم 

وقال شوبير، عبر تصريحات إذاعية في برنامج الناظر : " حمزة عبد الكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضم اللاعب رسميا إلى برشلونة، وحسام حسن يتابع اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وعلق الإعلامي أحمد شوبير ، بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وشارك شوبير صور اللاعب عبد الكريم وعلق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :"الحلم أصبح حقيقة".

وأعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وقال حمزة فى تصريحات: "أعشق كرة القدم لأنها شغفي الأول، وهي الشيء الذي أحبه وأبذل فيه كل مجهودي دائمًا.

وتابع: "رسالتي لعائلتي وللجماهير المصرية، أن هذه خطوة جديدة في مسيرتي، وأنا متحمس لها للغاية، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، وأن أنجح في إسعادهم وجعلهم فخورين بما سأقدمه".

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

وأعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني، وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.

