جهاز منتخب مصر يطالب هيثم حسن بحسم موقفه قبل شهر مارس

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن حسم موقف اللاعب هيثم حسن مع منتخب مصر .

منتخب مصر

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه في برنامج الناظر :"الجهاز الفني لمنتخب مصر يطالب هيثم حسن بحسم موقفه من اللعب وحال موافقته سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس".

وكان قد أكد الإعلامي محمد شبانة وجود تضارب واضح في التصريحات المتعلقة بموقف هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، منتقدًا في الوقت نفسه دور لجنة التواصل مع اللاعبين مزدوجي الجنسية داخل اتحاد الكرة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "cbc"، إن ضياء السيد كان قد صرّح في وقت سابق بأن هيثم حسن طلب الحصول على مقابل مادي خلال مفاوضاته للانضمام إلى منتخب مصر، وذلك أثناء فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية للفراعنة.

وأضاف أن اتحاد الكرة شكل لجنة مختصة للتواصل مع اللاعبين مزدوجي الجنسية، إلا أن هذه اللجنة، تحولت إلى كيان بلا دور حقيقي، وعملت لمصالح شخصية، دون أن تضم عناصر فاعلة أو تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح شبانة أن اللجنة خرجت لاحقًا لنفي تصريحات ضياء السيد، مؤكدة أن هيثم حسن لم يطلب مقابلًا ماديًا، وإنما استفسر فقط عن الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى المنتخب، إلا أن وائل جمعة، مدير المنتخب في ذلك التوقيت، أدلى بتصريحات مماثلة لتصريحات ضياء السيد، ليؤكد حديثه.

وأشار شبانة إلى أن هيثم حسن لاعب جيد ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، لكنه يرى أن إمام عاشور وأحمد سيد زيزو يتفوقان عليه فنيًا في الوقت الحالي، متفقًا مع رؤية وائل جمعة بأن اللاعب الذي لا يمتلك الرغبة الكاملة في تمثيل منتخب مصر «بقلبه» لا يجب استدعاؤه.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الانتماء والرغبة الصادقة يجب أن يكونا المعيار الأساسي لاختيار لاعبي المنتخب، قبل أي اعتبارات فنية أو إعلامية.