هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن ما تردد مؤخرًا بشأن انسحاب منتخب السنغال من نهائي كأس الأمم الإفريقية عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح، خلال ظهوره في برنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، أن الحكم استكمل المباراة حتى نهايتها دون تسجيل أي واقعة انسحاب في تقريره الرسمي، كما أُقيمت مراسم التتويج بشكل طبيعي، وهو ما ينفي قانونيًا وجود انسحاب من الأساس.

العقوبات المحتملة وفق لوائح كاف

وأشار العمايرة إلى أنه في حال وجود أي مخالفة تنظيمية، فإن العقوبات المحتملة لن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والذي يصل إلى 500 ألف دولار، مؤكدًا أن الحديث عن عقوبات مغلظة لا يستند إلى أساس قانوني.

موقف إعارات الأهلي قانوني وسليم

انتقل العمايرة للحديث عن ملف إعارات النادي الأهلي، موضحًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قام بتقنين نظام الإعارات، حيث يُسمح لكل نادٍ بإعارة 6 لاعبين محليًا و6 لاعبين خارجيًا. وأكد أن الأهلي لم يُعِر خارجيًا سوى لاعبين فقط هما كريستو ورضا سليم.

اللاعبون تحت السن لا يُحتسبون

وأضاف أن اللاعب حمزة عبد الكريم لا يُحتسب ضمن الإعارات كونه أقل من 21 عامًا، وهو ما ينطبق أيضًا على يوسف عبد الحفيظ، معتز محمد، يوسف عفيفي، محمد عبد الله، وأحمد عابدين، باعتبارهم جميعًا لاعبين تحت السن، ولا يدخلون ضمن العدد المسموح به للإعارات.

انتقالات نهائية وعقود قانونية

وفيما يخص بعض الصفقات، أوضح العمايرة أن مصطفى مخلوف وعمر كمال انتقلا بصفة بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى وجود ما يُعرف بالعقد الثلاثي القانوني، والذي يتم تسجيله رسميًا خلال 30 يومًا من سداد الرسوم ورفعه على النظام الإلكتروني.

التسجيل هو الفيصل

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن العقد المُسجل على «السيستم» هو الفيصل القانوني، وأن بند أولوية الشراء في عقود بيع اللاعبين بند قانوني وسليم ولا يمثل أي مخالفة للوائح الانتقالات



