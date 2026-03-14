مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي ببنها

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالردوة على تروسكلين على الطريق الزراعي السريع بالقرب من كوبرى الشموت.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف في القليوبية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمي وتتابع الجهات المعنية تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.



من ناحية أخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على 5 أطنان زيت طعام مغشوش داخل مخزن غير مرخص بمركز شبين القناطر وذلك بعد ضبطه.

ضبط مخزن زيوت



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4.788 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات، و17 طن زيت طعام داخل خزانات بدون مستندات تدل على مصدرها، ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة. كما تم ضبط 6000 ملصق ببيانات مزيفة، و18300 من مستلزمات التعبئة والتغليف شملت عبوات فارغة وأغطية وكرتونات، بالإضافة إلى 3 ماكينات تستخدم في خط إنتاج لتعبئة الزيوت.