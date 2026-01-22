حسام حسن: المغرب قدم نموذجا مشرفا في تنظيم كأس الأمم الأفريقية.. فيديو

أكد الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، معربًا عن ثقته في قدرات اللاعبين وإمكاناتهم، وقدرتهم على تقديم مستويات قوية تليق باسم الكرة المصرية، وإسعاد الجماهير داخل مصر وخارجها.

وأوضح حسام حسن أن المنتخب سيخوض فترة إعداد قوية، تتسم بالالتزام والجدية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، مؤكدًا أن الدعم المعنوي الذي يحظى به المنتخب يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين لبذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار التأكيد على وحدة الصف والدعم المؤسسي الكامل للمنتخب الوطني، وبث روح الحماس والثقة قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم، التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الكرة المصرية على الساحة الدولية.

وعن تنظيم المغرب لبطولة أمم أفريقيا قال العميد إن المغرب قدم نموذجا مشرفا في تنظيم كأس الأمم الأفريقية.