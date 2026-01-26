صاحب هدف نهائي كأس الأمم الإفريقية مطلوب في الدوري التركي

أكدت تقارير صحفية أن السنغالي بابي جاي، لاعب فريق فياريال الإسباني مطلوب في الدوري التركي وتحديدا نادي جلطة سراي.

وقال الصحفي نيكولو شيرا أن المفاوضات بين نادي فياريال وجالاتا سراي مستمرة بشأن نجم السنغال.

وأوضح أن اللاعب نفسه أبدى رغبته الصريحة فى الانضمام إلى الفريق التركي.

وكان جاي قد سجل هدف الفوز لمنتخب السنغال على نظيره المغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 ليتوج منتخب أسود التيرانجا باللقب الثاني في تاريخه.

يذكر أن بابي جاي قد شارك في 22 مباراة هذا الموسم مع فياريال وسجل هدفين وصنع آخر وحيد.