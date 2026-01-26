العقوبات المحتملة ضد السنغال .. صحيفة المنتخب المغربية: تجريد من اللقب ومشاركته بكأس العالم

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن معلومات متداولة بشأن العقوبات المحتملة لمنتخب السنغال بعد أحداث نهائي أمم افريقيا والتهديد بالانسحاب.

وكتب درويش نقلا عن صحيفة المنتخب المغربية: "المعلومات المتداولة إلى أن العقوبات المحتملة ضد السنغال قد تبلغ حد تجريد المنتخب السنغالي من اللقب الإفريقي، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية قد تمس مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026"

وقررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بالجانب السنغالي، المرتبطة بقضية "الأحداث المؤسفة" التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب.



وتم تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بالجانب السنغالي، إلى بعد غد الثلاثاء، بطلب من الجانب السنغالي، وهو القرار الذي تمت الموافقة عليه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وستُعقد الجلسة عن بُعد، بعد غد الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى جانب باب ثياو، مدرب "أسود التيرانغا".

يذكر أن المنتخب السنغالي، قرر الانسحاب من نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب، احتجاجا على قرار الحكم بمنح ركلة جزاء لصالح "أسود الأطلس"، قبل أن يتراجع "أسود التيرانغا" عن قرارهم والعودة لإكمال المباراة.