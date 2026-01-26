ثلاثة أسماء وقرار مصيري من الخطيب.. كيف يفكر الأهلي في صفقة المهاجم الجديد؟

في خطوة تعكس الرغبة القوية لدى مسئولي النادي الأهلي لحسم الصفقة الأهم وهى صفقة المهاجم الأجنبي .. كثف مسئولو الأهلي جهودهم خلال الساعات الماضية لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ليكون إضافة قوية لخط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك استجابة لرؤية المدير الفني الدنماركي ييس توروب الذي شدد على ضرورة دعم هذا المركز بلاعب يتمتع بإمكانات فنية وبدنية مميزة.

ويعد ملف المهاجم الأجنبي أحد أكثر الملفات سخونة داخل النادي في الوقت الراهن خاصة بعد تقليص دائرة المفاوضات إلى ثلاثة أسماء فقط يأتي في مقدمتهم العراقي مهند علي لاعب دبا الفجيرة الإماراتي والأنجولي آيلتسين كامويش مهاجم نادي ترومسو النرويجي إلى جانب اسم ثالث يتحفظ النادي على الإعلان عنه لحين اتضاح الرؤية النهائية.

قرار الخطيب

وكشفت مصادر خاصة داخل الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اتخذ قرارًا برفع الميزانية المخصصة للتعاقد مع المهاجم الجديد لتصل إلى نحو 3 ملايين دولار في محاولة لمجاراة المتطلبات المالية المرتفعة في سوق الانتقالات الأوروبية والتي تسببت في تعثر المفاوضات مع أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن النادي يخطط لتوفير نحو مليوني دولار من ميزانيته الخاصة وميزانية شركة الكرة على أن يتم استكمال باقي المبلغ من خلال مساهمات ودعم بعض رجال الأعمال المحبين للنادي نظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الصفقة في توقيت حساس من الموسم حيث يستعد الأهلي لخوض مواجهات مصيرية محليا وقاريا.

بديل جراديشار

ويأتي هذا التحرك في ظل اتفاق داخل النادي على قيد المهاجم الأجنبي الجديد بديلًا للسلوفيني نيتس جراديشار إلا أن الإدارة تتحفظ على إتمام رحيله قبل ضمان التعاقد مع مهاجم أكثر جاهزية وتأثيرا خشية الوقوع في أزمة هجومية قد تؤثر على نتائج الفريق.

الصفقات الجديدة

وفي سياق متصل نجحت إدارة الأهلي في تدعيم الخط الأمامي بصفقة محلية بعد التعاقد مع مروان عثمان الشهير بـ " أوتاكا " مهاجم سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في خطوة تهدف إلى توفير حلول إضافية للجهاز الفني.

وعلى صعيد الصفقات الأخرى اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع هادي رياض لاعب بتروجت ليواصل النادي تحركاته النشطة في الميركاتو الشتوي عقب انضمام أحمد عيد وعمرو الجزار رسميا خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الجديد في التدريبات خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لقيده في القائمة الإفريقية واستخراج تأشيرة السفر إلى تنزانيا.

معسكر لدجلة

فنيًا يدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة من مساء غد على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في مباراة أكدت جاهزية الفريق لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات.