قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثلاثة أسماء وقرار مصيري من الخطيب.. كيف يفكر الأهلي في صفقة المهاجم الجديد؟

الأهلي
الأهلي

في خطوة تعكس الرغبة القوية لدى مسئولي النادي الأهلي لحسم الصفقة الأهم وهى صفقة المهاجم الأجنبي .. كثف مسئولو الأهلي جهودهم خلال الساعات الماضية لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ليكون إضافة قوية لخط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك استجابة لرؤية المدير الفني الدنماركي ييس توروب الذي شدد على ضرورة دعم هذا المركز بلاعب يتمتع بإمكانات فنية وبدنية مميزة.

ويعد ملف المهاجم الأجنبي أحد أكثر الملفات سخونة داخل النادي في الوقت الراهن خاصة بعد تقليص دائرة المفاوضات إلى ثلاثة أسماء فقط يأتي في مقدمتهم العراقي مهند علي لاعب دبا الفجيرة الإماراتي والأنجولي آيلتسين كامويش مهاجم نادي ترومسو النرويجي إلى جانب اسم ثالث يتحفظ النادي على الإعلان عنه لحين اتضاح الرؤية النهائية.

قرار الخطيب 

وكشفت مصادر خاصة داخل الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اتخذ قرارًا برفع الميزانية المخصصة للتعاقد مع المهاجم الجديد لتصل إلى نحو 3 ملايين دولار في محاولة لمجاراة المتطلبات المالية المرتفعة في سوق الانتقالات الأوروبية والتي تسببت في تعثر المفاوضات مع أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن النادي يخطط لتوفير نحو مليوني دولار من ميزانيته الخاصة وميزانية شركة الكرة على أن يتم استكمال باقي المبلغ من خلال مساهمات ودعم بعض رجال الأعمال المحبين للنادي نظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الصفقة في توقيت حساس من الموسم حيث يستعد الأهلي لخوض مواجهات مصيرية محليا وقاريا.

بديل جراديشار

ويأتي هذا التحرك في ظل اتفاق داخل النادي على قيد المهاجم الأجنبي الجديد بديلًا للسلوفيني نيتس جراديشار إلا أن الإدارة تتحفظ على إتمام رحيله قبل ضمان التعاقد مع مهاجم أكثر جاهزية وتأثيرا خشية الوقوع في أزمة هجومية قد تؤثر على نتائج الفريق.

الصفقات الجديدة

وفي سياق متصل نجحت إدارة الأهلي في تدعيم الخط الأمامي بصفقة محلية بعد التعاقد مع مروان عثمان الشهير بـ " أوتاكا " مهاجم سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في خطوة تهدف إلى توفير حلول إضافية للجهاز الفني.

وعلى صعيد الصفقات الأخرى اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع هادي رياض لاعب بتروجت ليواصل النادي تحركاته النشطة في الميركاتو الشتوي عقب انضمام أحمد عيد وعمرو الجزار رسميا خلال الأيام الماضية. 

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الجديد في التدريبات خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لقيده في القائمة الإفريقية واستخراج تأشيرة السفر إلى تنزانيا.

معسكر لدجلة

فنيًا يدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة من مساء غد على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في مباراة أكدت جاهزية الفريق لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات. 

الأهلي النادي الأهلي الانتقالات الشتوية مهند علي كامويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

لجنة التعليم

الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

محمود فوزي: 10%من فاقد الكهرباء تتحمله الحكومة لأسباب فنية

النائب مصطفى بكري

مصطفى بكري يعلن رفضه لتعديلات مشروع قانون الكهرباء.. تفاصيل

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد