التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
تحقيقات وملفات

الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي يعتلي القمة وبيراميدز يحافظ على ثباته.. وصراعات المجموعات تتعقد

الأهلي
الأهلي

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتبدأ ملامح المنافسة في الظهور بشكل أوضح مع اشتعال الصراع على الصدارة في بعض المجموعات واقتراب فرق بعينها من وضع قدم في الدور ربع النهائي بينما دخلت فرق أخرى حسابات معقدة مبكرا.

الأهلي يفرض هيمنته 

واصل النادي الأهلي عروضه القوية في البطولة بعدما حقق فوزا مهما على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب.

وجاء الانتصار ليؤكد سيطرة الأهلي على مجموعته بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب.

وظهر الأهلي بصورة متوازنة فنيا ونجح في فرض أسلوبه الهجومي مع انضباط دفاعي واضح ليبتعد خطوة إضافية عن ملاحقيه ويضع نفسه في موقف مريح قبل خوض الجولات المقبلة.

بيراميدز يخرج بنقطة 

في المقابل عاد بيراميدز بتعادل ثمين من ملعب نهضة بركان المغربي بعد مواجهة قوية انتهت دون أهداف.

ورغم غياب الفاعلية الهجومية فإن بيراميدز نجح في الحفاظ على توازنه الدفاعي أمام أحد أقوى فرق البطولة ليحصد نقطة رفعت رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع نهضة بركان في صدارة المجموعة الأولى مع أفضلية فارق الأهداف للفريق المغربي.

تعادلات مؤثرة وصراع مفتوح

وشهدت الجولة الثالثة عدة مباريات اتسمت بالحذر الدفاعي حيث انتهت مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني بالتعادل الإيجابي (2-2) في لقاء أكد قوة المنافسة داخل المجموعة.

كما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتي باور ديناموز مع ريفرز يونايتد وشبيبة القبائل أمام الجيش الملكي المغربي.

وحقق الترجي التونسي فوزا مهمًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد ليحافظ على آماله في المنافسة بينما فاز سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي على مولودية الجزائر وانتصر الملعب المالي على بترو أتلتيكو الأنجولي بثنائية نظيفة.

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثالثة

في مجموعة الأهلي يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 7 نقاط يليه يانج أفريكانز بـ4 نقاط ثم الجيش الملكي وشبيبة القبائل بنقطتين لكل منهما ما يجعل الصراع على البطاقة الثانية مفتوحًا.

أما مجموعة بيراميدز فيحتل نهضة بركان الصدارة برصيد 7 نقاط متساويًا مع بيراميدز بينما يأتي ريفرز يونايتد وباور ديناموز بنقطة واحدة لكل فريق.

وفي مجموعة صن داونز والهلال يتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهما يليهما سانت إيلوا لوبوبو بـ4 نقاط ثم مولودية الجزائر بنقطة واحدة.

بينما يتصدر الملعب المالي مجموعة الترجي برصيد 7 نقاط يليه الترجي بـ5 نقاط ثم بترو أتلتيكو بـ4 نقاط فيما يقبع سيمبا في المركز الأخير دون نقاط.

الأهلي ملعب الجيش ببرج العرب دوري أبطال أفريقيا

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

صورة ارشيفية

بالأرقام.. الصادرات الهندسية تحقق أكبر طفرة في تاريخها وتصل إلى 6.5 مليار دولار

وزير الاسكان

وزير الإسكان يشارك في منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

صورة تعبيرية

5.6 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2025

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

