الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي يعتلي القمة وبيراميدز يحافظ على ثباته.. وصراعات المجموعات تتعقد

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتبدأ ملامح المنافسة في الظهور بشكل أوضح مع اشتعال الصراع على الصدارة في بعض المجموعات واقتراب فرق بعينها من وضع قدم في الدور ربع النهائي بينما دخلت فرق أخرى حسابات معقدة مبكرا.

الأهلي يفرض هيمنته

واصل النادي الأهلي عروضه القوية في البطولة بعدما حقق فوزا مهما على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب.

وجاء الانتصار ليؤكد سيطرة الأهلي على مجموعته بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب.

وظهر الأهلي بصورة متوازنة فنيا ونجح في فرض أسلوبه الهجومي مع انضباط دفاعي واضح ليبتعد خطوة إضافية عن ملاحقيه ويضع نفسه في موقف مريح قبل خوض الجولات المقبلة.

بيراميدز يخرج بنقطة

في المقابل عاد بيراميدز بتعادل ثمين من ملعب نهضة بركان المغربي بعد مواجهة قوية انتهت دون أهداف.

ورغم غياب الفاعلية الهجومية فإن بيراميدز نجح في الحفاظ على توازنه الدفاعي أمام أحد أقوى فرق البطولة ليحصد نقطة رفعت رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع نهضة بركان في صدارة المجموعة الأولى مع أفضلية فارق الأهداف للفريق المغربي.

تعادلات مؤثرة وصراع مفتوح

وشهدت الجولة الثالثة عدة مباريات اتسمت بالحذر الدفاعي حيث انتهت مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني بالتعادل الإيجابي (2-2) في لقاء أكد قوة المنافسة داخل المجموعة.

كما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتي باور ديناموز مع ريفرز يونايتد وشبيبة القبائل أمام الجيش الملكي المغربي.

وحقق الترجي التونسي فوزا مهمًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد ليحافظ على آماله في المنافسة بينما فاز سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي على مولودية الجزائر وانتصر الملعب المالي على بترو أتلتيكو الأنجولي بثنائية نظيفة.

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثالثة

في مجموعة الأهلي يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 7 نقاط يليه يانج أفريكانز بـ4 نقاط ثم الجيش الملكي وشبيبة القبائل بنقطتين لكل منهما ما يجعل الصراع على البطاقة الثانية مفتوحًا.

أما مجموعة بيراميدز فيحتل نهضة بركان الصدارة برصيد 7 نقاط متساويًا مع بيراميدز بينما يأتي ريفرز يونايتد وباور ديناموز بنقطة واحدة لكل فريق.

وفي مجموعة صن داونز والهلال يتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهما يليهما سانت إيلوا لوبوبو بـ4 نقاط ثم مولودية الجزائر بنقطة واحدة.

بينما يتصدر الملعب المالي مجموعة الترجي برصيد 7 نقاط يليه الترجي بـ5 نقاط ثم بترو أتلتيكو بـ4 نقاط فيما يقبع سيمبا في المركز الأخير دون نقاط.