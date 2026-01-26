ملك المجموعات في أفريقيا.. تريزيجيه يكتب رقمًا نادرًا في دوري الأبطال

وصلت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025–2026 إلى منتصف الطريق، مع ختام مباريات الجولة الثالثة، التي حملت معها إثارة كبيرة على مستوى النتائج، واشتداد الصراع على بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية، إلى جانب بروز أسماء لامعة على صعيد التألق الفردي.

وشهدت الجولة الثالثة رقمًا مميزًا، بعدما نجح لاعبان فقط في التسجيل خلال جميع مباريات دور المجموعات حتى الآن، يتقدمهم قائد النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه، ونجم الهلال السوداني روفا، ليؤكدا حضورهما القوي في النسخة الحالية من البطولة القارية.

وواصل تريزيجيه عروضه اللافتة مع الأهلي، بعدما رفع رصيده إلى خمسة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، مسجلًا هدفين أمام شبيبة القبائل الجزائري، وهدفًا في شباك الجيش الملكي المغربي، قبل أن يضيف هدفين جديدين في مرمى يانج أفريكانز التنزاني، ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة في مرحلة المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، فرض روفا، مهاجم الهلال السوداني، نفسه بقوة على خريطة الهدافين، بعدما سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات، بواقع هدف في مرمى مولودية الجزائر، وهدف أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، قبل أن يهز شباك ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مرتين، ليقود فريقه لمنافسة قوية على صدارة المجموعة.

وجاءت الجولة الثالثة لتُصنف كـ«جولة التعادلات»، بعدما انتهت أربع مواجهات بنتيجة التعادل، أبرزها التعادل المثير بين ماميلودي صن داونز والهلال السوداني (2-2)، في مباراة شهدت تبادلًا للأفضلية، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة نهضة بركان المغربي وبيراميدز، في لقاء غلب عليه الطابع التكتيكي والانضباط الدفاعي.

كما تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي، إلى جانب تعادل باور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري، ليبقى الصراع مفتوحًا في أكثر من مجموعة.

في المقابل، حقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون مقابل، مؤكدًا قوته في البطولة، بينما فاز الملعب المالي على بيترو أتلتيكو الأنجولي بالنتيجة ذاتها، ونجح الترجي التونسي في حسم مواجهته أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في حين تلقى مولودية الجزائر خسارته الثالثة على التوالي أمام سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

ومع اقتراب دور المجموعات من مراحله الحاسمة، يواصل هدافو القمة الأفريقية خطف الأضواء، في بطولة تعد بمزيد من الإثارة والصراع حتى صافرة النهاية.