تريزيجيه يتصدر قائمة الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصدر اللاعب محمود حسن تريزيجيه قائمة الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز محمود حسن تريزجية هدف تفدم النادي الأهلي في شباك حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لتصبح نتيجة المباراة ٢-١ لصالح المارد الأحمر



ونجح تريزجية من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٤٥+٢ من ركلة جزاء



ونجح نيتس جراديشار في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة

وأحرز محمد زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك.