إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه

شهدت القيمة التسويقية لبعض لاعبي النادي الأهلي ارتفاعًا ملحوظًا بعد مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية بالمغرب، والتي حل فيها الفراعنة في المركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويبرز من بين اللاعبين الأكثر استفادة إمام عاشور، الذي ارتفعت قيمته التسويقية إلى 4.5 مليون يورو، مسجلاً أعلى رقم في مسيرته حتى الآن، ليصبح بذلك صاحب أغلى قيمة تسويقية في الدوري المصري بالتساوي مع زميله محمود تريزيجيه.

كما شهدت القيمة التسويقية للنجم مروان عطية ارتفاعًا إلى 4 ملايين يورو، مساويًا بذلك مستوى أحمد سيد "زيزو"، بينما سجل محمد هاني، رغم الانتقادات والضغوطات التي واجهها، قيمة تسويقية بلغت مليون ونصف المليون يورو.

ومن أبرز الصاعدين أيضًا حارس المرمى مصطفى شوبير، الذي أصبح قيمته التسويقية مليون يورو بعد تألقه مع منتخب مصر ومشاركته الأساسية مع الأهلي في الفترة الأخيرة.