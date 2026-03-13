مرسي مطروح تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال عيد الفطر

أعلن ناصر النجار رئيس مدينة مرسي مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المرافق والادارات الخدمية بالمدينة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والامنية والاوقاف بالمدينة ، طبقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لرئيس مدينة مرسى مطروح مع نواب رئيس المدينة للقطاعات وجهاز النظافة ورؤساء الأحياء وإدارة الاشغالات ، للاستعداد المبكر لعيد الفطر المبارك ، بتأهب كافة الأجهزة والإدارات الخدمية للعيد.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح نوابه وجهاز النظافة ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع مديرية الاوقاف لرفع معدلات النظافة وكفاءة الساحات والمساجد والمناطق التي سيقام فيها صلاة العيد ، لتكون المدينة في ابهي صورها في عيد الفطر المبارك ، خاصة مع وصول زائرين خلال اجازة العيد المبارك وتوافد أهالي مطروح علي الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة.

وشدد " النجار " علي ضرورة استمرار وتكثيف الحملات المكبرة من خلال ادارة الاشغالات بمجلس المدينة بمتابعة الحالة العامة للشوارع وسرعة رفع الاشغالات المخالفة أمام المحال والأرصفة من خلال الحملات علي مدار اليوم علي الشوارع الرئيسية والميادين العامة تحت اشراف نواب رئيس المدينة للقطاعات بالتعاون مع قسم شرطة المرافق .

كما وجه رئيس مرسي مطروح بسرعة نقل القمامة والمخلفات اول بأول من الاحياء والعزب والحدائق والمتنزهات وكورنيش المدينة ، للمدفن العمومي بطريق مطروح سيوة علي مدار 24 ساعة علي فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة بالاحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة .