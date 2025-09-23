تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء

أحرز محمود حسن تريزجية هدف تفدم النادي الأهلي في شباك حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لتصبح نتيجة المباراة ٢-١ لصالح المارد الأحمر



ونجح تريزجية من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٤٥+٢ من ركلة جزاء



ونجح نيتس جراديشار في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة

وأحرز محمد زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش. خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات. خط الهجوم: نيتس جراديشار.