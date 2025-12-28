أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن فرض عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الأهلي من قبل وليد صلاح الدين، مدير الكرة، عقب الخسارة أمام المصرية للاتصالات وخروج الفريق من بطولة كأس مصر.

وقال زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: "اتفق سيد عبد الحفيظ مع وليد صلاح الدين على توقيع غرامة مالية تعد الأكبر منذ فترة طويلة، بسبب الأداء السيء وتوديع البطولة مبكرًا".

من جانبه، تحدث مصطفى فوزي، مهاجم فريق المصرية للاتصالات، عن إحرازه هدفين في المباراة، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع تسجيل هدف واحد فقط أمام الأهلي، واصفًا تسجيل هدفين بأنه إنجاز جيد للغاية.

وأضاف فوزي: "كان من الصعب الاحتفال بالهدفين أمام الأهلي بسبب السنوات التسع التي قضيتها في صفوف الفريق الأحمر، وقد تحدثت مع المدير الفني قبل اللقاء، الذي نصحني بعدم الاستعجال".

وتابع: "كنت عائدًا من إصابة، وكنت متحمسًا للمشاركة في مباراة الأهلي، فهي واحدة من أهم المباريات هذا الموسم بالنسبة لي وللفريق".