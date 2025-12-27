اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

يحل النجم أحمد فهمي ضيفا على برنامج «فضفضت أوي»، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، خلال الحلقة التي تعرض يوم الأربعاء المقبل وتحدث أحمد فهمى عن العديد من المواقف الشخصية وكواليس احدث اعماله الفنية.



وتحدث أحمد فهمى خلال الحلقة عن فترة دراسته فى مرحلة الثانوية العامة ، قائلًا: "أنا دخلت كلية الهندسة وأنا مكنتش حاببها وكنت عايز أهرب برا البلد، وقولت لأهلى أنا هسافر أمريكا وقت أجازة نص السنة، وخدت فلوس من أبويا قولتله هروح أتفسح وأرجع تانى، وكنت قايل لواحد صاحبي على اللى عايز أعمله وادانى رقم واحد مصرى عايش هناك، قالى لو اتزنقت كلمه.



واستكمل أحمد فهمى: أنه سافر لأمريكا ترانزيت، معلقًا:"ولما وصلت كانت الساعة 4 الفجر، ومكنش قدامى حل غير إنى أبات في المطار، وكلمت الراجل دا علطول، وطلع جدع، استقبلني في بيته الساعة 6 الفجر، وقلتله أنا عايز أقعد هنا وأشتغل والراجل كان عنده محل فاكهة واشتغلت فيه وكنت باخد 4 دولار في الساعة.

برنامج “فضفضت أوى”

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.