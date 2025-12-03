قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
فن وثقافة

أنا أتحبس لو عملت كده.. أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في تداول فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد

أحمد فهمي
أحمد فهمي
تقى الجيزاوي

علّق الفنان أحمد فهمي على الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن تورطه في تداول فيديو لسيدة تزعم فيه أن أسرة الفنانة هنا الزاهد استولت على منزلها، مؤكدًا أنه لا علاقة له بهذه القصة من قريب أو بعيد.

وقال فهمي، أثناء استضافته في برنامج Mirror: "أنا مالي بالقصة دي؟ هو أنا اللي كنت مأجر البيت ده؟ هل أنا اللي كنت عايش فيه؟ كمية كبيرة من الاتهامات اتوجهت ليا وأنا بريء منها كلها".

وتساءل فهمي مستنكرًا: "هل عندي وقت أصلاً علشان أشارك في حاجات بالشكل ده؟ الكل عارف شغلي وارتباطاتي الفنية ومشاريعي السينمائية الفترة اللي فاتت، لو كان حد غيري اتوجه له الاتهام ده كان اتأثر هو وشغله كمان، أنا لو فاضي أعمل كل الحاجات دي، مكنتش عملت فيلم واحد.

وأكد فهمي أنه شاهد فيديو السيدة بعد تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  موضحًا: هو أنا اللي طلعت أحكام المحكمة؟ أنا اللي عملت محاضر؟ ده أنا أتحبس قبل ما نتكلم حتى عن الجانب الأخلاقي في الموضوع.

وشدد فهمي على أنه لا علاقة له بالأزمة نهائياً، قائلاً: "ماليش أي علاقة بالموضوع، ولو حتى فكرت أعمل حاجة زي دي كشرّ مش هعرف أعملها".

