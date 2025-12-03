أنا أتحبس لو عملت كده.. أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في تداول فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد

علّق الفنان أحمد فهمي على الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن تورطه في تداول فيديو لسيدة تزعم فيه أن أسرة الفنانة هنا الزاهد استولت على منزلها، مؤكدًا أنه لا علاقة له بهذه القصة من قريب أو بعيد.

وقال فهمي، أثناء استضافته في برنامج Mirror: "أنا مالي بالقصة دي؟ هو أنا اللي كنت مأجر البيت ده؟ هل أنا اللي كنت عايش فيه؟ كمية كبيرة من الاتهامات اتوجهت ليا وأنا بريء منها كلها".

وتساءل فهمي مستنكرًا: "هل عندي وقت أصلاً علشان أشارك في حاجات بالشكل ده؟ الكل عارف شغلي وارتباطاتي الفنية ومشاريعي السينمائية الفترة اللي فاتت، لو كان حد غيري اتوجه له الاتهام ده كان اتأثر هو وشغله كمان، أنا لو فاضي أعمل كل الحاجات دي، مكنتش عملت فيلم واحد.

وأكد فهمي أنه شاهد فيديو السيدة بعد تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: هو أنا اللي طلعت أحكام المحكمة؟ أنا اللي عملت محاضر؟ ده أنا أتحبس قبل ما نتكلم حتى عن الجانب الأخلاقي في الموضوع.

وشدد فهمي على أنه لا علاقة له بالأزمة نهائياً، قائلاً: "ماليش أي علاقة بالموضوع، ولو حتى فكرت أعمل حاجة زي دي كشرّ مش هعرف أعملها".