أكرم القصاص: طول عمر الانتخابات بيختلفوا عليها.. وتدخل الرئيس يستحق الإشادة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب “أرحم” من المرحلة الأولى من الانتخابات التي تمت في 13 محافظة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت مخالفات واضحة للجميع.

وأضاف “القصاص” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن المرحلة الثانية كانت أخف من المرحلة الولى والتي تضمنت بطلان في دائرتين فقط، كما أن هناك عدد من المعارضين نجحوا خلال المرحلة الثانية وهناك أيضا العديد من الأشخاص الذين لهم دور جيد في الحياة السياسية يخوضون مرحلة الإعادة.

المرحلة الثانية من الانتخابات

مشيرا إلى ان المرحلة الثانية من الانتخابات تضمنت نحو 100 مستقل وهذا أمر جيد، لافتا إلى أن الانتخابات تشهد اختلاف في جميع الدول؛ قائلا: “طول عمر الانتخابات بيختلفوا عليها في كل الدنيا دا في أمريكا بيختلفوا عليها لحد دلوقتي يعني مافيش حد يقلق من الموضوع دا أو الأطراف اللي بيحاولوا يستغلوا الإساءة للصورة”.

تدخل الرئيس السيسي

وأكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر عظيم كونه حكم بين السلطات وتلك خطوة عظيمة والرئيس السيسي سابق للموضوع ومدرك لأهمية بناء برلمان حقيقي وجمهورية جديدة يجب أن يكون الأمر مختلف بها.