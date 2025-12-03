محافظ قنا: فتح 352 لجنة في موعدها وانتظام كامل لسير العملية الانتخابية

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن العملية الانتخابية بالمحافظة تسير في أجواء هادئة ومنضبطة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 352 لجنة فتحت أبوابها أمام الناخبين بين الساعة التاسعة والتاسعة والربع صباحًا دون أي معوقات.

انتظام العمل داخل اللجان

وأوضح المحافظ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن انتظام العمل داخل اللجان تحقق منذ اللحظة الأولى، مع توفير كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل مشاركة المواطنين.

وأشار إلى أن الساعات الأولى شهدت توافدًا ملحوظًا من كبار السن والسيدات، نظرًا لانشغال معظم المواطنين بأعمالهم خلال فترة الصباح، موضحًا أن هذا الإقبال استمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.

سير العملية الانتخابية

وأضاف المحافظ أن الفترة المسائية بدأت في الرابعة عصرًا مع توافد المواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط.

وشدد الدكتور خالد عبد الحليم على أن المحافظة تعمل على توفير جميع سبل الراحة للناخبين، وتقديم الدعم الكامل للجان وللقائمين على العملية الانتخابية، بما يعكس حرص الدولة على خروج الاستحقاق الانتخابي بصورة مشرفة.