قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
مدرسة تستعين بشخص لإلقاء مادة كاوية على سيارة مديرتها بالتجمع.. والسبب مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يكشف تفاصيل حفل قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التفاصيل الكاملة لحفل قرعة كأس العالم 2026، قبل انطلاقه رسميًا يوم الجمعة المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستعد لاستضافة الحدث وسط اهتمام عالمي كبير، خاصة مع مشاركة مصر في النسخة الجديدة من المونديال.

موعد قرعة كأس العالم 

تنطلق مراسم القرعة يوم الجمعة في تمام:

  • 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتشهد القرعة التعرف على مجموعات البطولة التي ستقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 

تُنقل القرعة مباشرة عبر:

  • شبكة قنوات بي إن سبورتس
  • الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم
  • القناة الرسمية للفيفا على «يوتيوب»

فقرات الحفل وضيوفه

أكد فيفا أن الحفل سيقدّمه ثلاثة من أبرز الأسماء العالمية:

  • هايدي كلوم (عارضة أزياء ومنتجة برامج)
  • كيفن هارت (نجم كوميدي)
  • داني راميريز (ممثل ومنتج)

ويشهد الحفل فقرات فنية مميزة، أبرزها:

  • أداء غنائي خاص للفنان العالمي أندريا بوتشيلي
  • فقرة مشتركة تجمع روبي ويليامز ونيكول شيرزنجر
  • عرض غنائي ختامي لفرقة Village People بأغنيتها الشهيرة Y.M.C.A

كما سيتم الإعلان لاحقًا عن الشخصيات التي ستتولى سحب القرعة ومساعديهم.

تصريحات المشاركين في تقديم الحفل

أعربت هايدي كلوم عن سعادتها بالعودة للمشاركة في تقديم قرعة كأس العالم بعد تجربتها السابقة عام 2006، مؤكدة أن المونديال “حدث يجمع الشعوب ويكسر الحواجز”.

بينما وصف داني راميريز مشاركته في الحفل بأنها “حلم تحقق”، مؤكدًا أنه نشأ على عشق كرة القدم، وأن وجود بلاده ضمن الدول المضيفة يمنحه شعورًا استثنائيًا في هذا الحدث العالمي.

كأس العالم قرعة كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

عمرو دياب

عمرو دياب يتربع على عرش الموسيقى العربية في 2025 كأفضل فنان وألبوم وأغنية

احمد فهمي وهنا الزاهد

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وبسيطة

بالصور

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" يشعل مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟
برودة وتنميل اليدين .. هل هو مرض رينود؟

تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين.. عرض فيلم صوفيا بالمهرجان الدولي بمراكش

فيلم صوفيا
فيلم صوفيا
فيلم صوفيا

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟
ألم العصعص .. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد