فيفا يكشف تفاصيل حفل قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التفاصيل الكاملة لحفل قرعة كأس العالم 2026، قبل انطلاقه رسميًا يوم الجمعة المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستعد لاستضافة الحدث وسط اهتمام عالمي كبير، خاصة مع مشاركة مصر في النسخة الجديدة من المونديال.

موعد قرعة كأس العالم

تنطلق مراسم القرعة يوم الجمعة في تمام:

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتشهد القرعة التعرف على مجموعات البطولة التي ستقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم

تُنقل القرعة مباشرة عبر:

شبكة قنوات بي إن سبورتس

الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم

القناة الرسمية للفيفا على «يوتيوب»

فقرات الحفل وضيوفه

أكد فيفا أن الحفل سيقدّمه ثلاثة من أبرز الأسماء العالمية:

هايدي كلوم (عارضة أزياء ومنتجة برامج)

كيفن هارت (نجم كوميدي)

داني راميريز (ممثل ومنتج)

ويشهد الحفل فقرات فنية مميزة، أبرزها:

أداء غنائي خاص للفنان العالمي أندريا بوتشيلي

فقرة مشتركة تجمع روبي ويليامز ونيكول شيرزنجر

عرض غنائي ختامي لفرقة Village People بأغنيتها الشهيرة Y.M.C.A

كما سيتم الإعلان لاحقًا عن الشخصيات التي ستتولى سحب القرعة ومساعديهم.

تصريحات المشاركين في تقديم الحفل

أعربت هايدي كلوم عن سعادتها بالعودة للمشاركة في تقديم قرعة كأس العالم بعد تجربتها السابقة عام 2006، مؤكدة أن المونديال “حدث يجمع الشعوب ويكسر الحواجز”.

بينما وصف داني راميريز مشاركته في الحفل بأنها “حلم تحقق”، مؤكدًا أنه نشأ على عشق كرة القدم، وأن وجود بلاده ضمن الدول المضيفة يمنحه شعورًا استثنائيًا في هذا الحدث العالمي.