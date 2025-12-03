الاهلي السعودي يعلن تمديد عقد ميريح ديميرال

أعلن نادى أهلى جدة السعودى، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمى عن تمديد عقد ميريح ديميرال، لاعب الفريق.

وقال النادى الأهلى السعودى عبر حسابه على « إكس»، إن النجم التركى ميريح ديميرال وقع على عقود تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم المتبقى فى عقده ليستمر مع الراقى حتى عام 2029.

وكان ديميرال كان قد انتقل إلى صفوف النادى الأهلى السعودى فى صيف عام 2023، قادماً من صفوف أتالانتا الإيطالى، فى صفقة بلغت قيمتها حوالى 17 مليون يورو.

ويستعد اهلى جدة لمواجهة فريق ضمك بالجولة العاشرة من منافسات بطولة دورى روشن السعودى للمحترفين فى اللقاء المقرر إقامته يوم 19 نوفمبر الجارى.