هو الموت فيه تريند .. شقيقة هبة الزياد توضح حقائق تهديد الإعلامية الراحلة
وزارة الثقافة تكشف الآثار الناتجة عن حريق ديكور مسلسل الكينج باستديو مصر
بركلات الترجيح.. أهلي جدة يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الأهلي السعودي يحسم بطاقة نصف نهائي كأس الملك بركلات الترجيح بعد مواجهة مثيرة مع القادسية

حمزة شعيب

حسم فريق الأهلي السعودي تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه المثير على نظيره القادسية بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن ربع نهائي البطولة.

تفاصيل مباراة الأهلي والقادسية


انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية 3-1، بعد أن سجل ريتيجي هدفين في الدقيقتين 11 و45+1 من ركلة جزاء، وأضاف ماتيو الهدف الثالث في الدقيقة 30، بينما سجل الأهلي هدفه الأول عن طريق إيفان توني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في معادلة النتيجة، حيث أحرز فالنتين أتانجانا الهدف الثاني في الدقيقة 61، وأضاف فرانك كيسي الهدف الثالث في الدقيقة 73، لينتهي الوقت الأصلي 3-3، ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي لم يشهد أي تغيير في النتيجة، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل الأهلي.


وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على العربي 5-0 في الدور الأول، ثم على الباطن 3-0 في ثمن النهائي، بينما تأهل القادسية إثر فوزه على العروبة 3-1، ثم تجاوز الحزم بنفس النتيجة في الدور السابق.


والتقى الأهلي والقادسية في مسابقة كأس الملك أربع مرات سابقًا، واحدة منها بنظام الذهاب والإياب، وتمكن الأهلي من التأهل ثلاث مرات أعوام 1970 و1978 و2017، بينما صعد القادسية مرة واحدة بركلات الترجيح عام 2015.

