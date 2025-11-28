قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
ريال مدريد يلتزم الصمت بعد تصريحات لابورتا الساخرة

ريال مدريد ولابورتا
ريال مدريد ولابورتا
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي ريال مدريد من التصريحات الأخيرة لرئيس برشلونة، خوان لابورتا، والتي جاءت ردًا على اتهامات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لنادي برشلونة بالاستفادة من التحكيم خلال مباريات الدوري.

كان فلورنتينو بيريز شن هجومًا على برشلونة خلال اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد قبل أيام، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني يستغل التحكيم لصالحه في بعض المباريات.

ورد خوان لابورتا اليوم على تصريحات بيريز، مؤكدًا أن ريال مدريد يعاني من "هوس" تجاه برشلونة، في موقف أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإسبانية.

وأوضحت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي الرد رسميًا على تصريحات لابورتا، معتبرة أن فلورنتينو بيريز قد عبّر بالفعل عن موقفه خلال الجمعية العمومية.

وأضافت الإذاعة أن النادي الملكي سيستمر في الالتزام بالصمت، ما يعني استمرار حالة "الحرب الباردة" بين ريال مدريد وبرشلونة، ليس فقط داخل الملاعب، ولكن أيضًا خارجها على مستوى التصريحات الإعلامية والسياسية.

 

