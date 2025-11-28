ريال مدريد يلتزم الصمت بعد تصريحات لابورتا الساخرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي ريال مدريد من التصريحات الأخيرة لرئيس برشلونة، خوان لابورتا، والتي جاءت ردًا على اتهامات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لنادي برشلونة بالاستفادة من التحكيم خلال مباريات الدوري.

كان فلورنتينو بيريز شن هجومًا على برشلونة خلال اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد قبل أيام، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني يستغل التحكيم لصالحه في بعض المباريات.

ورد خوان لابورتا اليوم على تصريحات بيريز، مؤكدًا أن ريال مدريد يعاني من "هوس" تجاه برشلونة، في موقف أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإسبانية.

وأوضحت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي الرد رسميًا على تصريحات لابورتا، معتبرة أن فلورنتينو بيريز قد عبّر بالفعل عن موقفه خلال الجمعية العمومية.

وأضافت الإذاعة أن النادي الملكي سيستمر في الالتزام بالصمت، ما يعني استمرار حالة "الحرب الباردة" بين ريال مدريد وبرشلونة، ليس فقط داخل الملاعب، ولكن أيضًا خارجها على مستوى التصريحات الإعلامية والسياسية.