ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

تُعد تويوتا كراون واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة اليابانية في السوق السعودي؛ بفضل مزيج يجمع بين الأسلوب العصري والتجهيزات العملية مع باقة من التقنيات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم أيضًا.

القدرات الفنية لسيارة تويوتا كراون 2026

تعتمد كراون على نظام هايبرد HEV يجمع بين محرك بنزين بسعة 2.5 لتر وناقل حركة CVT، ليقدما معًا قوة إجمالية تبلغ 218 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 221 نيوتن.متر، وتتمكن السيارة من قطع ما يقارب 26.1 كم لكل لتر.

تويوتا كراون 2026

وتعكس السيارة حضورًا خارجيًا أنيقًا عبر جنوط ألمنيوم قياس 19 بوصة، وإضاءات كاملة بتقنية LED في الأمام والخلف، مع نظام للتحكم الذكي في الإضاءة الأمامية، ولمسات بارزة وغائرة تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

تويوتا كراون 2026

مقصورة وتجهيزات تويوتا كراون 2026

تأتي المقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، مع إمكانية التحكم الكهربائي في المقاعد الأمامية، بينما توفر المقاعد الخلفية خاصية تعديل الوضعية يدويًا، ويأتي المقود مغطى بالجلد ليكمل إحساس الفخامة داخل السيارة.

وتضم كراون شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay، وتتكامل مع نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف، فتحة سقف بانوراما.

تويوتا كراون 2026

من ناحية السلامة، تأتي كراون مزودة بست وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا للرؤية الخلفية بهدف تسهيل عمليات الركن، وتشمل أنظمة القيادة المساعدة مثبت سرعة متكيف، ونظام تفادي الاصطدام المزود بمكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب أنظمة تتبع المسار والتنبيه من مغادرته.

سعر تويوتا كراون 2026 في السوق السعودي

تقدم تويوتا كراون 2026 بسعر يبدأ من 154,330 ريالا سعوديا، وذلك للفئة برستيج.