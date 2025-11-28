قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
فورد رينجر 2026 بتحديثات لمحبي الـ بيك أب

 فورد رينجر 2026
 فورد رينجر 2026
صبري طلبه

كشفت فورد عن جولة جديدة من التحديثات لطرازي رينجر وإيفرست المخصصين للسوق الأسترالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعهما أمام المنافسة المتزايدة، سواء في عالم البيك أب، أو الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

أداء ومحرك فورد رينجر 2026

اعتمدت فورد على نسخة مطوّرة من محرك الديزل أحادي التيربو بالسعة نفسها، يقدم قوة تبلغ 170 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 405 نيوتن متر، مع تحسينات في نظام الحقن والتوقيت لتحسين السلاسة والكفاءة، حيث يعد من أبرز التغييرات قرار فورد بإيقاف محرك الديزل ثنائي التيربو سعة 2.0 لتر، والذي كان من أكثر الخيارات انتشارًا في السنوات الماضية. 

 فورد رينجر 2026

استمرار محرك V6 ديزل 

إلى جانب المحرك الأساسي، يواصل محرك الديزل V6 سعة 3.0 لتر دوره كأعلى الخيارات المتاحة، حيث ينتج 250 حصانًا وعزمًا يبلغ 600 نيوتن متر، وهو ما يوفر أداءً قويًا للمهام الشاقة وسحب المقطورات، وتقدم جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع إمكانية اختيار الدفع الخلفي أو الرباعي حسب الفئة.

كما تحتفظ نسخة رابتر بمحرك V6 ثنائي التيربو بقوة 398 حصان، دون أي تغييرات جوهرية في المنظومة، وفيما يتعلق بالنسخة الهجينة، لم توضح فورد تفاصيل جديدة.

تحسينات واسعة في التجهيزات الداخلية والتقنيات الحديثة

حرصت فورد على تحديث مستويات التجهيز لتناسب متطلبات السوق، إذ أصبحت جميع الفئات، بما فيها النسخة ذات الكابينة الواحدة، مزودة بشاشة ترفيه مركزية قياس 12 إنش ونظام تكييف ثنائي المناطق وحزمة موسعة من تقنيات مساعدة السائق، أما فئة XLT فقد حصلت على نظام تعليق مخصص للمهام الثقيلة لتحسين التعامل مع الحمولات والمسارات الصعبة.

 فورد رينجر 2026

وشهدت فئة XLS إضافات جديدة أبرزها العتبات الجانبية وفرش أرضيات محدث وجنوط مقاس 17 إنش مع إطارات مناسبة لجميع التضاريس، كما أصبحت نسخة الإصدار الأسود جزءًا ثابتًا من تشكيلة رينجر بعد أن كانت تقدم سابقًا لفترة محدودة. 

وعادت نسخة تريمر لفترة زمنية محدودة بتنفيذ يعزز قدراتها على الطرق الوعرة، وفي الفئات العليا، حصلت Wildtrak على جنوط مقاس 18 إنش ومصابيح ماتريكس LED ونظام صوتي مكوّن من عشرة سماعات، بينما تواصل رابتر حضورها القوي دون أي تحديثات على تصميمها أو مكوناتها.

وتؤكد هذه التحديثات أن فورد تسعى إلى المحافظة على تفوق رينجر في الأسواق الرئيسية، خاصة أستراليا التي تعد من أكثر الدول اعتمادًا على سيارات البيك أب. 

فورد فورد رينجر رينجر فورد رينجر 2026 سيارة فورد رينجر

