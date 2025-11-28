شهادات بنك مصر الجديدة 2025 بعد قرار ثبات الفائدة.. تفاصيل

خلال الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تغيير خلال الاجتماع السابع الصادر عن لجنة السياسيات النقدية.

وتعمل البنوك المصرية علي إصدار منتجات مصرفية تلبي احتياجات العملاء رغم توجهات البنك المركزي المصري بالإبقاء على العائد دون تغيير لكبح جماح التضخم

ويعمل بنك مصر باعتباره أحد أبرز البنوك الحكومية الكبري في مصر على تعزيز تلك التوجهات مع دعم مدخرات العملاء لتوفير أفضل استثمار لهم بعائد مرتفع

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل شهادات الإدخار بأفضل عائد

شهادة ابن مصر

تصدر تلك الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها للأفراد الطبيعين المصريين والأجانب حيث يتم اصدارها لمدة 3 سنوات بعائد شهري ثابت قابلة للتجديد.

يصل سعر الفائدة في تلك الشهادة نحو 20.5% خلال السنة الأولي من الشراء و 17% في السنة الثانية و 13.5% في السنة الثالثة.

مزايا الشهادة

تتيح الشهادة لحاملها ميزة التأمين علي الحياة خلال فترة الشراء

استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الشراء

تضمن الشهادة الإقتراض لحاملها

شهادة القمة

يتم شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها للأفراد الطبيعين المصريين والأجانب حيث يتم اصدارها لمدة 3 سنوات بعائد شهري ثابت قابلة للتجديد وبفائدة نسبتها 17%

مزايا الشهادة

تتيح الشهادة لحاملها ميزة التأمين علي الحياة خلال فترة الشراء

استرداد قيمتها بعد 6 شهور من الشراء

تضمن الشهادة الإقتراض لحاملها

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعين لمدة 5 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بالنسبة للعائد السنوي و 1200 جنيه ومضاعفاتها للعائد الشهري

يصل سعر الفائدة علي الشهادة 12.25% للعائد الشهري و 12.5% للعائد السنوي

مزايا الشهادة