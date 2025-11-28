قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بالصور .. رامي صبري يشعل أضخم حفلات العراق

محمد زاهر   -  
ميرنا محمود

أحيا الميجا ستار رامي صبري حفلا غنائيا ضخما بالعراق تخطى الطاقة الاستيعابية للمسرح وسط وأجواء وطاقة حب من الشعب العراقي للفن المصري وبحضور من مختلف الجنسيات العربية.


صعد رامي على خشبة المسرح بكامل لياقته بجوار قرقته الموسيقية ومرددا أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وسط حالة غيؤ مسبوقة من هتافات الترحاب وصيحات الإعجاب.
 

وأشعل  رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى أغاني ألبومه الاخير "انا بحبك انت" والعديد من الاغاني التي قدمها بتوزيعات جديدة مميزة منها انا بعترفلك والكلام كله عادي بالإضافة إلى "وبقابل ناس" التى قدمها للمرة الأولى.


وخلال الحفل أعرب رامي عن سعادته بتواجده بالعراق التي تحتل مكانه خاصة بقلبه وبقلوب الشعب المصري والذي استقبله الجمهور بمزيد من هتافات المحبه والإثارة.

وكان رامي قد تألق مؤخرا بجولة غنائية مميزة بمختلف الدول العربية والاوروبية.

وطالب رامي صبري بحفله الاخير بالقاهرة بإطلاق مبادرة لإقامة حفلات غنائية ترفيهية بشكل منتظم ودائم بمختلف محافظات الجمهورية مشيرا الى امتلاك مصر لعدد كبير من النجوم والكوادر الفنية والتنظيمية والتى تعد قوة ناعمة لمصر لا يستهان بها.

اشار رامي الى ضرورة توجيه  قوة مصر الناعمه الى دعم السياحة واضفاء البهجة على الجمهور المصري الذى يستحق أن نساهم في إسعاده.

