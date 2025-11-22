قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

رامي صبري
رامي صبري
أحيا  الفنان رامي صبري حفلاً غنائياً أسطورياً على مسرح «الأرينا» بالقاهرة الجديدة، في ليلة رفعت شعار كامل العدد وسط حضور جماهيري ضخم ملأ جميع أرجاء ساحة الحفل.

وشهد الحفل استعدادات وتجهيزات غير مسبوقة على مستوى عالمي، حيث استخدمت أكبر شاشات استخدمت في الحفلات الغنائية على الإطلاق، والتي عُرضت عليها مؤثرات بصرية وعروض ثلاثية الأبعاد، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي خطفت أنظار الجمهور، كما كان دخول رامي صبري مبتكرا حيث صعد لجمهوره بواسطة مصعدا على مسرح الحفل.

واستقبل جمهور الحفل The Arab Icon رامي صبري بحفاوة كبيرة فور ظهوره على المسرح، ليبدأ فقرته الغنائية مقدماً باقة من أشهر أعماله، بالإضافة إلى عدد من أغنيات ألبومه الأخير، وسط تفاعل واسع من الحضور، كما قدّم فقرة موسيقية على البيانو أظهر خلالها مهارته الفنية.

وأعرب رامي صبري عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام جمهوره، مؤكداً أنه وصل إلى العالمية بفضل جماهيريته الواسعة في مصر، موجهاً الشكر لبلده ومعبّراً عن فخره بأن يكون واحداً من أبنائها الذين لمع اسمهم في عالم الموسيقى.

وعقب انتهاء الحفل، احتشد الجمهور حول رامي صبري لالتقاط الصور التذكارية، حيث حرص على تلبية طلباتهم وسط أجواء من الودّ والتفاعل، فيما عبّر محبّوه عن إعجابهم بفنّه، مطالبين بطرح مزيد من الأغنيات والألبومات خلال الفترة المقبلة.

