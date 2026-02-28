مديرية العمل بأسوان تسلم شهادات التخرج لبرامج الطاقة الشمسية

قامت مديرية العمل بأسوان بتسليم شهادات إتمام التدريب لخريجى برامج الطاقة الشمسية بمركز المحمودية لمن إجتازوا الإختبارات العملية والنظرية بإجمالى ٩١ خريج.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب لأجل التشغيل " ، وتحت رعاية حسن الرداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى مدير المديرية بأنه يتم تدريب الشباب الملتحقين من الجنسين ، لتصل عدد ساعات البرنامج التدريبى الواحد ١٠٠ ساعة تدريبية .

جهود

ولفت بأن التدريب يتم بشكل مجانى ويستهدف الشباب المتعطل عن العمل فى الفئة العمرية من ١٨ سنة إلى ٤٥ سنة ، وبإنتهاء البرنامج يكون لخريجى برامج الطاقة أولوية الترشيح لفرص العمل بمشروعات الطاقة الشمسية بأسوان ، ويأتى ذلك بهدف تمكين الشباب إقتصاديا وللحد من مشكلة البطالة .

وأشار محمود عيسى بأن المديرية قامت أيضاً خلال أسبوع بإستخراج وطباعة 543 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة جديدة شملت عدد 135 شهادة تم إستخراجها وعمل الإختبارات العملية بموقع العمل لعمال الشركة المختضصة بالإنشاءات وفق الإتفاقية الموقعة فى هذا الشأن ، لافتاً بأن تم كذلك إيجاد فرصة عمل له لأحد الأشخاص ذوى الإعاقة تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان .