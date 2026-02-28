الرئيس السيسي لـ أمير الكويت : دعم مصر الكامل في مواجهة الاعتداء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك عقب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي دولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد دعم مصر الكامل وتضامنها مع دولة الكويت، قيادةً وشعباً، في مواجهة هذا الاعتداء، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، ومؤكداً أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وتنذر باضطراب يضر باستقرار المنطقة ومصالح شعوبها.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على موقف مصر الراسخ بضرورة العودة إلى الحوار والدبلوماسية كسبيل للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة، مؤكداً أن اللجوء إلى الحلول العسكرية لن يحقق مصالح أي طرف، بل ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تقديره البالغ لموقف مصر الثابت والدائم في دعم أمن وسيادة دولة الكويت وسائر الدول العربية، مؤكداً تأييده لما طرحه السيد الرئيس بشأن أولوية خفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.