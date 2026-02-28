أردوغان يدين الهجمات على إيران ويؤكد التحرك الدبلوماسي والعسكري لوقف التصعيد

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات التي استهدفت سيادة إيران، معربًا عن رفض بلاده للهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على دول الخليج الشقيقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناةة “القاهرة الإخبارية”.

وقف إراقة الدماء

وقال أردوغان إن تركيا تدعو جميع الأطراف المؤثرة إلى التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء، مؤكدًا أن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لضمان وقف الهجمات، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة على المستويين الأمني والدبلوماسي.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستسرع جهودها الدبلوماسية لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، سعياً لتحقيق تهدئة شاملة ومنع تفاقم الأزمة الإقليمية.

وعلى صعيد متصل؛ أعلن الجيش الكويتي إصابة ثلاثة من جنوده، بالإضافة إلى تسجيل بعض الأضرار المادية، جراء سقوط حطام صواريخ وطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية.