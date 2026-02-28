تأمل وزارة الدولة للإعلام من وسائل الإعلام المصرية بكافة أنواعها، في تغطيتها للتطورات المتسارعة، بأن تضع في اعتبارها نقاط هامة، في ظل التصعيد العسكري المؤسف الجاري حاليا في المنطقة.

وزارة الدولة للإعلام تطرح نقاط هامة لتناول حرب إسرائيل - إيران

أوضحت وزارة الدولة للإعلام، أن الرجوع في كل ما يخص الموقف المصري من هذا التصعيد، إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات والجهات المصرية المختصة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة والمباشرة لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة، في كل ما يتعلق بالشؤون المصرية الداخلية، وما تتخذه الحكومة من إجراءات احترازية لمواجهة أي آثار محتملة لهذه الأزمة الإقليمية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري.



ونوهت عن ضرورة الاستناد في متابعة أحوال الجاليات المصرية في مناطق التصعيد العسكري، على ما يصدر من بيانات ومعلومات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع إبلاغ وزارة الخارجية فوريا بأية حالات بين هذه الجاليات تصل إلى وسائل الإعلام، للتأكد من صحتها والتعامل معها من جانب الوزارة عبر البعثات القنصلية والدبلوماسية التابعة لها في بلدان مناطق التصعيد العسكري.



أفادت أنه يمكن عند الحاجة التوجه إلى وزارة الدولة للإعلام بأي تساؤلات أو استفسارات حول ما يتعلق بمصر في هذه الأزمة الإقليمية، لتقوم عبر التنسيق مع مختلف سلطات وجهات الدولة المختصة، بتوفير ما تحتاجه وسائل الإعلام المصرية، من إجابات وتوضيحات لمساعدتها في توصيل الصورة الحقيقية والسريعة للرأي العام المصري.