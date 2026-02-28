جيش الاحتلال يشن أكبر غارة جوية في تاريخه على إيران ويستهدف 500 موقع دفاعي وصاروخي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ نحو 200 طائرة غارات مكثفة على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، في ما وصفه بـ"أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي"، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

إطلاق الصواريخ ومنشآت الدفاع

وأكد الجيش أن الهجوم استهدف حوالي 500 موقع في إيران، شملت منصات إطلاق الصواريخ ومنشآت الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن العملية نفذت وفق خطة محكمة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة.

تحييد التهديدات الصاروخية

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن الغارات تأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى تحييد التهديدات الصاروخية وتعزيز الأمن الاستراتيجي في المنطقة، مؤكدًا استمرار الاستعدادات لأي تصعيد محتمل في المستقبل القريب.