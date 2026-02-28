قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي الكويت وناصر بحي العرب
توفيق عكاشة يتصدر التريند بعد تغريدة توقعت أحداث طهران .. تفاصيل
الرئيس السيسي لـ شياع السوداني : مصر داعمة للعراق وسيادته وسلامة أراضيه
بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد
بسبب إغلاق الأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة تحمل عشرات الإسرائيليين في السعودية
رويترز: إيران هاجمت قطر بـ44 صاروخًا و8 طائرات مسيرة وتضرر رادار الإنذار المبكر
800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
هل سماع الأغاني في نهار رمضان تنقص الثواب أم تفسده؟ ..أمين الفتوى يجيب

عبد الرحمن محمد

قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على تساؤلات المواطنين عبر صفحتها الرسمية، إن الأغاني لا تبطل الصيام في نهار رمضان كما يروج البعض، حيث أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، أن الصيام لا يبطل إلا بالأكل أو الشرب عمداً أو الجماع في نهار رمضان، مشدداً على ضرورة استقاء الفتاوى من مصادرها الرسمية للرد على ما يثيره بعض دعاة المنهج السلفي من أن سماع الأغاني يعد من مبطلات الصوم.

وأضافت خلال ردها وتوضيحها للأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الشأن، أن الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، أوضح أن الأغاني من حيث الكلمات تأخذ حكم الشعر؛ فما كان منها حسناً فهو حسن وما كان قبيحاً فهو قبيح، مشيراً إلى أن الغناء يكون جائزاً إذا كانت الكلمات مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو التعدي على حدود الله، واستشهد "وسام" بأبيات الشعر التي قيلت في نصرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الإسلام، مؤكداً أن الحكم يختلف باختلاف الهيئة التي يظهر بها المغني وما قد يتضمنه ذلك من عري أو كشف للعورات.

وأوضحت الدار أن الأغاني التي تدعو للتعدي على حدود الله صراحة أو ضمناً تدخل في دائرة الموبقات والآثام التي تسبب الهلاك للمسلم، ولا يجوز له شغل وقته بها، واختتمت الفتوى بالإشارة إلى إجازة الشرع لبعض آلات المعازف كضرب الدف في سياقات معينة، مستشهدة بالواقعة التي رويت عن إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة نذرت أن تضرب بالدف وتتغنى شكراً لله على عودته سالماً من الغزو، مما يؤكد أن الحكم يدور مع طبيعة الكلمة والهدف منها ومدى انضباطها بالقيم والأخلاق الإسلامية.

