كبار المسؤولين في إسرائيل : العثور على جثة خامنئي بقصره بعد مقتله

كشف كبار المسؤولين في إسرائيل بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل خلال الهجوم الجوي الإسرائيلي على مجمعه، وتم العثور على جثته في أنقاض قصره.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل نفذت هجوما واسع النطاق على مجمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، دون مشاركة الولايات المتحدة، حيث أُلقي خلال العملية نحو 30 قنبلة على المجمع.

وأدى الهجوم إلى مصرع سكرتير خامنئي العسكري، ولقي عدد من أفراد عائلته حتفهم، من بينهم صهره وزوجة ابنه، وفقًا للتقارير.



وأشارت المصادر إلى أن خامنئي "يكاد يكون قتل" خلال الهجوم، فيما تتواصل المتابعة لتقييم تفاصيل العملية وتحديد مدى تأثيرها على القيادة الإيرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن التقديرات تؤكد أن خامنئي قتل رغم النفي الإيراني.

وأفادت تقارير لوسائل اعلام عالمية بأن قناة العالم الإيرانية حذفت خبر "إلقاء خامنئي كلمة بعد قليل" بعد فترة وجيزة من نشره.

و تأتي هذه التطورات بعد تنفيذ إسرائيل هجومًا مفاجئًا صباح السبت، أسفر عن تدمير المنشآت الاستراتيجية داخل المجمع، وسط دلائل متزايدة على وفاة خامنئي.

ولم تُصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الأنباء، فيما يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب وسط مخاوف من تصعيد أمني في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، أن إسرائيل نفذت صباح اليوم هجوما مفاجئا وقويا على مجمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، واصفًا العملية بأنها خطوة نحو تحقيق "سلام حقيقي".

وأشار نتنياهو إلى وجود دلائل متزايدة تشير إلى أن خامنئي قد يكون رحل، في أول تعليق رسمي حول احتمال اغتيال المرشد الإيراني.

كما شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه، مؤكدا أن التعاون الإسرائيلي الأمريكي يعكس الوحدة والقدرة على مواجهة التهديدات الإقليمية.

واستحضر نتنياهو التاريخ العسكري الإسرائيلي، وقال: "قبل 106 أعوام، سقط يوسف ترومبلدور في معركة تل حاي، وأُقيم تمثال الأسد الزائر تخليدًا لذكراه في النصب التذكاري".

وأضاف نتنياهو : "بعون الله، يُسمع هدير جنودنا وطيارينا ومواطنينا في أرجاء العالم، والعالم أجمع يعلم أن شعب إسرائيل حيّ".

وكان يوسف ترومبلدور، قائد عسكري صهيوني روسي، قاد الدفاع عن مستوطنة "تل حاي" في الجليل الأعلى شمال فلسطين في 1 مارس 1920 ضد مقاتلين من جبل عامل، وأصيب بجروح بالغة أدت لوفاته، ليصبح بعد ذلك رمزاً قومياً صهيونياً في دولة الاحتلال.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من التوتر غير المسبوق، وسط ترقب دولي لتداعيات الهجوم على القيادة الإيرانية والأمن الإقليمي.