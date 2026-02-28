إمام مسجد السيدة زينب يكشف معنى اسم يوم القيامة.. فيديو

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، على سؤال الطفل عبد السلام، والذي يقول فيه: ما معنى يوم القيامة؟

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، إن القيامة معناها قيام الناس من قبورهم لرب العالمين للبعث والحشر من أهوال يوم القيامة.

واستشهد بقوله تعالى "يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" ومعنى يوم القيامة، قيام الحجة على الناس، فيقول الله "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا" كما أن معنى القيامة هي قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم يوم القيامة.

واستشهد بقوله تعالى "إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ" فامة سيدنا محمد تشهد للرسل يوم القيامة على تبليغهم الدعوة والرسالة لأقوامهم.