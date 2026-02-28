محمد الشهاوي أمينًا مساعدًا لأمانة المجالس النيابية المركزية بحماة الوطن

أصدر الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، قراراً بتعيين النائب محمد عبد الرحمن الشهاوي عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، أمينًا مساعدًا لأمانة المجالس النيابية المركزية بالحزب.

كان النائب محمد الشهاوي، يشغل منصب أمين أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وكان عضوًا بمجلس النواب عن دائرة مركز دسوق، وهو عضو حالي بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ.

الجدير بالذكر أن اللواء أسامة أبو العز الإتربي، عضو مجلس النواب، صدر له قرار رئيس الحزب، للقيام بمهام أمين أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للنائب محمد الشهاوي.