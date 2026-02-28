انفجار خط طرد رافع صرف بلطيم.. وتدخل عاجل من «مياه كفر الشيخ»| صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ ، عن حدوث انفجار بخط طرد رافع صرف صحي بلطيم رقم (1) الرئيسي، قطر 630 مم، برافد الطريق الدولي الساحلي بنطاق بلطيم.

وعلى الفور تم الدفع بفريق الصيانة التابع لشركه بلطيم للتعامل مع العطل وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة.

وأكد اللواء شريف البيلي، رئيس الشركة، أن فرق الطوارئ تحركت بشكل فوري إلى موقع الانفجار، مع توجيه بسرعة الانتهاء من الإصلاح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وشدد على المتابعة المستمرة للموقف لضمان إعادة تشغيل الخط وانتظام الخدمة في أسرع وقت ممكن، وتقليل أي تأثير على المواطنين.