حسن الرداد ينعى شابة تعمل معه: أنا حزين عليها كأنها واحدة من عيلتي

نعى الفنان حسن الرداد بحزن شديد شابة تُدعى مراسي، تعمل معه منذ حوالي عامين، مؤكدًا تأثره العميق برحيلها رغم قِصر المدة التي عملت بها معه.

وكتب الرداد في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مع كل الألم والأسف والحزن من كل قلبي بنعي بنت اسمها مراسي… بنت جميلة جدًا لسه في مقتبل العمر عندها 21 سنة وكانت بتشتغل معانا، لسه متوفية دلوقتي. أنا بصراحة مش قادر أصدق إني بكتب لها رثاء وفاة، لكن بكتب علشان أعبر عن امتناني وحبي وتقديري لها… كانت إنسانة جميلة، مؤدبة، محترمة، أمينة، وعينيها مليانة.”

وأضاف: “رغم إنها بتشتغل معانا من سنتين بس، لكن تعتبر فترة كبيرة بالعِشرة… أنا حزين عليها كأنها واحدة من عيلتي. ساعات الفراق بيعلّمك إن في ناس مهمين في حياتك جدًا، حتى لو مش من بلدك ولا ديانتك ولا لغتك… لكن بتشتركوا إنكم بني آدمين.”

وأوضح: “قيمة الإنسان من إنسانيته وتأثيره في الآخرين بأفعاله وأخلاقه العالية.”

واختتم بطلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر على مصابهم المؤلم

فيلم طه الغريب

وبدأ صناع فيلم "طه الغريب" تصوير أولى مشاهد العمل التي قد شارك فيها أبطاله حسن الرداد و تارا عماد وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالفيلم وتعتبر رواية "طه الغريب" من اهم الروايات التي قد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية ولذلك قد قرر صناع العمل بتحويلها الي عمل سينمائي .

"طه الغريب" من بطولة حسن الرداد وتارا عماد و من تأليف الكاتب محمد صادق و انتاج محمد احمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن ومن المقرر ان يتم تحديد ميعاد عرضة بالسينمات بعد الانتهاء من تصوير مشاهدة.